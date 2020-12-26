الارشيف / اخبار العالم

اصطدمت سيارتهم بعمود.. إصابة 3 أشخاص في حادث سير بسوهاج

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

أصيب 3 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، اليوم السبت، في حادث اصطدام سيارة ملاكي بعامود إنارة بمدينة سوهاج.

تلقى مأمور قسم شرطة أول سوهاج بلاغًا بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين بشارع الجوازات دائرة القسم.

تبين أنه أثناء مرور سيارة ملاكي قيادة "محمد. م" 20 عامًا عامل، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بأحد أعمدة الإنارة على جانب الطريق.

نتج عن الحادث إصابة كل من قائد السيارة بكدمة بالرأس واشتباه نزيف داخلي، و "زياد. م" 15 عامًا طالب بجروح متفرقة بالرأس والوجه، الطفل "آدم. م" 4 أعوام بكسر بالفخذ الأيمن "من مستقلي السيارة".

جرى نقل المصابين لمستشفى الحياة التخصصي، حُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا