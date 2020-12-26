مصرع مُسن صدمته سيارة نقل أثناء عبوره الطريق بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج– عمار عبدالواحد:

لقي مُسن مصرعه، اليوم السبت، إثر اصطدام سيارة نقل به أثناء عبوره الطريق، ببندر ساقلته في سوهاج.

تلقى مدير أمن سوهاج اللواء حسن محمود، إخطارًا من مركز شرطة ساقلته، بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى على الطريق الزراعي الشرقي.

بالفحص تبين أنه أثناء مرور سيارة نقل قيادة "السيد. ث" 58 عامًا سائق ويقيم بناحية نيدة دائرة مركز أخميم، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بـ"ثابت. و" 64 عامًا بالمعاش ويقيم بناحية الطوايل الغربية، حال عبوره الطريق، ما نتج عنه وفاته.

جرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.