البنك الأهلي يفتح فرعًا إلكترونيًا جديدًا في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-منال المصري:

أعلن البنك الأهلي المصري افتتاح فرع إلكتروني جديد في أسوان ليصل بذلك إجمالي عدد فروعه الإلكترونية 19 فرعًا لمواصلة نشر خدماته الإلكترونية في قلب الصعيد، بحسب بيان من البنك اليوم السبت.

قال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك مستمر في تنفيذ خطته لنشر فروع الخدمة الإلكترونية التي أطلقها لأول مرة في السوق المصرية في مطلع عام 2019 والتي وصل عددها إلى 19 فرعًا حتى الآن، مع وضع خطة طموحة للتوسع ونشر ذلك النمط من الفروع.

وأضاف أن توسع البنك في نشر الفروع الإلكترونية يأتي تنفيذًا لاستراتيجية البنك للتحول الرقمي التي تقع على رأس أولويات البنك.

وقالت داليا الباز، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في البيان إن افتتاح البنك لفرع خدمة إلكترونية بمحافظة أسوان يأتي إيمانًا من البنك بدوره في نشر الثقافة المصرفية بين المواطنين وكذا زيادة الوعي بالتطور المتلاحق في وسائل تقديم الخدمة المصرفية بين أبناء مصر، والتي يعد نموذج فروع الخدمة الإلكترونية أحد تلك الوسائل التي تعتمد على تقديم الخدمة الذاتية بدون تدخل بشري كامل.

وأضافت أن نشر تلك الثقافة والوعي لا يقتصر على العاصمة، وإنما يمتد دور البنك القومي في هذا الشأن إلى مختلف محافظات الجمهورية، ويعد البنك الأهلي هو أكبر البنوك المصرية والرائد في مجال الخدمات الرقمية في مصر وتدعمه في ذلك بنية تكنولوجية قوية يتم تحديثها بشكل مستمر وباستثمارات متنامية لتفي بهذا التوسع والتطوير.

يذكر أن البنك الأهلي المصري سبق له إجراء تجربة حية للمعاملات التي تتم في فروع الخدمة الإلكترونية خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بمدينة أسوان عام 2019.