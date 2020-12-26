الاستخبارات العراقية تحبط عملية إطلاق صواريخ لاستهداف مناطق سكنية بصلاح الدين

تمكنت الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم السبت، من إحباط عملية إطلاق صواريخ لاستهداف مناطق سكنية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الاستخبارات - في بيان نقلته قناة "السومرية النيوز" العراقية - "أنه خلال عملية استباقية نوعية تميزت بدقة المعلومة الاستخبارية وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات صلاح الدين وبالتعاون مع فصيل استطلاع القيادة، تم إحباط عملية إطلاق صواريخ من منصة

في منطقة (تلول الباج) في وادي الثرثار بمحافظة صلاح الدين والاستيلاء على المنصة".وأضاف البيان أن المنصة عبارة عن راجمة محلية الصنع عيار 107 ملم كان الإرهابيون يريدون بها استهداف قطعاتنا الأمنية والمناطق السكنية بالمحافظة.

تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بوباء "كوفيد-19"، حول العالم حاجز 1.75 مليون

حالة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن "عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا حول العالم بلغ 1750.057 شخصا .

وأوضحت الجامعة، أن عدد الإصابات حول العالم بـ"كوفيد-19"، تخطى 79.8 مليون شخصا، وما تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل من أكثر الدول تضررا بالوباء.

وبدأت عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والإمارات، عملية التلقيح لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".

وكانت المملكة المتحدة أعلنت، عن تفشي سلسلة جديدة من وباء "كوفيد-19"، في إنجلترا، لديها قدرة أكبر على الانتشار.