فرنسا تسجل 159 وفاة و20 ألفًا و262 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 159 حالة وفاة و20 ألفا و262 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة - في بيان، اليوم السبت، حسبما نقلت قناة (فرانس 24)- أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 62 ألفا و427، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى

مليونين و547 ألفا و771.

يذكر أن فرنسا تعد سابع أعلى حصيلة في العالم في عدد الوفيات والإصابات جراء جائحة كورونا.

تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بوباء "كوفيد-19"، حول العالم حاجز 1.75 مليون حالة.

وقالت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية إن "عدد الأشخاص الذين

لقوا حتفهم بسبب فيروس كورونا حول العالم بلغ 1750.057 شخص.

وأوضحت الجامعة، أن عدد الإصابات حول العالم بـ"كوفيد-19"، تخطى 79.8 مليون شخصا، وما تزال الولايات المتحدة والهند والبرازيل من أكثر الدول تضررا بالوباء.

وبدأت عدة دول، أبرزها الولايات المتحدة وبريطانيا وروسيا والإمارات، عملية التلقيح لمواجهة تفشي وباء "كوفيد-19".

وكانت المملكة المتحدة أعلنت، عن تفشي سلسلة جديدة من وباء "كوفيد-19"، في إنجلترا، لديها قدرة أكبر على الانتشار.