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اليابان تسجل حالات إصابة بسلالة كورونا المكتشفة في بريطانيا

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أكدت اليابان تسجيل أول حالات إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس التي تم اكتشافها في بريطانيا.

وقال وزير الصحة نوريهيسا تامورا في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم الجمعة إن خمسة أشخاص دخلوا حجرا صحيا بعد تأكيد إصابتهم فور وصولهم من بريطانيا خلال الفترة بين 18 و21 ديسمبر.

وقالت وزارة الصحة في بيان إن رجلا في الستينيات من عمره شعر بالتعب بينما لم تظهر على الأربعة الآخرين أعراض.

وصل الأشخاص الخمسة قبل أن تبدأ اليابان يوم الخميس في فرض حظر مؤقت على الزوار الأجانب من بريطانيا.

وحاليا، تسمح السلطات اليابانية فقط للمواطنين اليابانيين والأجانب الحاصلين على الإقامة

بدخول البلاد. ويتعين على الوافدين الدخول في حجر صحي إلزامي لمدة 14 يومًا بعد الوصول.

وأكدت اليابان يوم الجمعة تسجيل 3823 إصابة جديدة، مسجلة أعلى زيادة يومية لليوم الثالث على التوالي.

وتمكنت اليابان حتى الآن من من تجنب انتشار واسع النطاق للفيروس كما حدث في أوروبا والولايات المتحدة، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للإصابات أكثر من 215000 إصابة معروفة وحوالي 3200 حالة وفاة مرتبطة بكوفيد-19.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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