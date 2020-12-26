كورونا عالميا.. 1.75 مليون وفاة والإصابات تتخطى عتبة الـ80 مليونا

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 10:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تخطت حصيلة الوفيات جراء الإصابة بوباء “كوفيد-19″، حول العالم حاجز 1.75 مليون حالة، حسب تعداد لموقع “وورلد ميتر”، السبت، استناداً إلى مصادر رسمية.

وتوفي 1,757,703 شخصاً على الأقل بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم، منذ ظهوره بالصين في ديسمبر/كانون الأول.

وجرى تسجيل 80.209.560 إصابة مثبتة، وتمَّ إعلان تعافي 56.473.802 مصاباً حتى الساعة الـ7 صباحاً بتوقيت جرينتش.

14455 إصابة جديدة بألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد زاد 14455 حالة ليصل إلى مليون و627103 حالات في المجمل.

وذكر المعهد أنه سجل 240 وفاة ناجمة عن الفيروس مما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 29422.

22967 إصابة جديدة بالبرازيل

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 22967 إصابة جديدة بفيروس كورونا و482 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و448560، ويبلغ مجمل الوفيات 190488.

9679 إصابة جديدة بالمكسيك

قالت وزارة الصحة المكسيكية، الجمعة، إنها سجلت 9679 إصابة جديدة بفيروس كورونا و665 وفاة، انخفاضاً من 12485 إصابة و861 وفاة في اليوم السابق.

وارتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى مليون و372243 حالة والوفيات إلى 121837.

20 إصابة جديدة بالصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة، ارتفاعاً من 14 في اليوم السابق.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بـ”كوفيد-19″ في الصين إلى 86933، بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.