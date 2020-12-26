أمريكا.. العفو عن زوجين بعد 11 سنة على تلفيقهما حادثة فقدان ابنهما داخل منطاد

منح حاكم ولاية كولورادو الأميركية، أمس الجمعة، عفوا لزوجين أميركيين تمت إدانتهما سنة 2009 إثر ادعائهما بأن ابنهما كان عالقا داخل منطاد يحلق في أجواء المنطقة.

وكان حكم على الزوجين ريتشارد ومايومي هين بالسجن 90 يوما و20 يوما على التوالي على خلفية هذه القضية التي استحالت أحد أشهر المقالب في التاريخ الأميركي الحديث.

ونال الزوجان المتهمان بفبركة الحادثة سعيا لانتزاع عقد لإنجاز برنامج لتلفزيون الواقع، عفوا من حاكم ولاية كولورادو، جاريد بوليس، الذي اعتبر أن الوالدين “دفعا الثمن بنظر الجمهور”.

وأوقفت حركة الملاحة الجوية في مطار دنفر خشية حصول حادثة اصطدام مع المنطاد.

وعند هبوط المنطاد فارغا بعد تحليقه مسافة 110 كيلومترات، أعلن الوالدان أنهما اكتشفا في نهاية المطاف أن ابنهما كان مختبئا في علي ة المنزل خشية تعرضه لعقاب منهما.

واشتبهت السلطات سريعا بوجود خدعة متعمدة من الزوجين، وقد أقر ت الزوجة مايومي هين فعلا للشرطة بتلفيق الحادثة، قبل أن تتراجع عن اعترافها الذي قالت إنها أدلت به خشية ترحيلها إلى اليابان مسقط رأسها.

وخلال المحاكمة، طلب المدعي العام إنزال عقوبات بالسجن للزوجين ليشكلا عبرة لأي شخص قد يرغب في ارتكاب مثل هذه الأعمال طمعا بالشهرة.