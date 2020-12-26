مركز الأرصاد يحذر من طقس شديد البرودة على 8 محافظات يمنية

السبت 26 ديسمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات و الهضاب الداخلية لمحافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع، جنوب غرب مأرب و الجوف).



وتوقع في نشرته التحذيرية الصادرة صباح اليوم السبت ان تكون الأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات (إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت) و على المناطق الصحراوية الشمالية و الشمالية الشرقية من البلاد.

و حذر المركز المواطنين، خاصة كبار السن و الأطفال و المرضى و العاملين أثناء الليل و ساعات الصباح الباكر و المسافرين إلى تلك المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

كما حذر المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية و كذلك مربي النحل من الأجواء الباردة.

و حذر مرتادي البحر و الصيادين جنوب الساحل الغربي و باب المندب و أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر و إرتفاع الموج