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مركز الأرصاد يحذر من طقس شديد البرودة على 8 محافظات يمنية

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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السبت 26 ديسمبر 2020

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية أن تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات و الهضاب الداخلية لمحافظات (صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع، جنوب غرب مأرب و الجوف).

 

 

وتوقع في نشرته التحذيرية الصادرة صباح اليوم السبت ان تكون الأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات (إب، تعز، لحج، أبين، شبوة، حضرموت) و على المناطق الصحراوية الشمالية و الشمالية الشرقية من البلاد.

 

و حذر المركز المواطنين، خاصة كبار السن و الأطفال و المرضى و العاملين أثناء الليل و ساعات الصباح الباكر و المسافرين إلى تلك المناطق الباردة بأخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الباردة.

 

كما حذر المزارعين بأخذ الاحتياطات اللازمة لحماية محاصيلهم الزراعية و كذلك مربي النحل من الأجواء الباردة.

 

و حذر مرتادي البحر و الصيادين جنوب الساحل الغربي و باب المندب و أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر و إرتفاع الموج

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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