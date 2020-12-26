ارتفاع عدد إصابات كورونا في مصر

السبت 26 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أمس، تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معملياً لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوص اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، الدكتور خالد مجاهد، بحسب الصفحة الرسمية للوزارة على "فيسبوك"، أنه تم خروج 511 متعافياً من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقاً لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 108985 حالة حتى اليوم، لافتاً إلى وفاة 49 جديدة.

وقال مجاهد إنه طبقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشراً لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس هو 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها، و7309 حالة وفاة.