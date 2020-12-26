شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند 22 ألفا و273 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالى حصيلة المصابين منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 10 مليونين و169 ألفا و118 مصابا.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم - أنه تم تسجيل 251 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 147 ألفا و343 وفاة.

فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس المعروفة في البلاد والتي لاتزال تتلقى الرعاية الطبية 281 ألفا و667 حالة.