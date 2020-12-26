الارشيف / اخبار العالم

22 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 22 ألف إصابة جديدة بكورونا في الهند والان نبدء بالتفاصيل

سجلت الهند 22 ألفا و273 حالة إصابة جديدة بفيروس المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالى حصيلة المصابين منذ بداية الجائحة وحتى الآن إلى 10 مليونين و169 ألفا و118 مصابا.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم - أنه تم تسجيل 251 حالة وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس على مدار الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بالفيروس في البلاد إلى 147 ألفا و343 وفاة.

فيما بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة النشطة بالفيروس المعروفة في البلاد والتي لاتزال تتلقى الرعاية الطبية 281 ألفا و667 حالة.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا