شهدت محافظة كربلاء، مبادرة أطلقتها مجموعة من الشباب، تحت مسمى "مبادرة دفء"، يقول القائمون عليها إنها تستهدف الأشخاص الذين لا يمتلكون مأوى لهم ويفترشون الشوارع في المحافظة. وعمدت هذه المجموعة إلى وضع معاطف على الأعمدة في شوارع كربلاء، كتبت تحتها عبارة "خذها اذا كنت تشعر بالبرد". ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه العراق انخفاضاً ملحوظاً بدرجات الحرارة التي بدأت تلامس الصفر المئوي.

كانت هذه تفاصيل خبر 'خذها إذا كنت تشعر بالبرد' .. كربلائيون بلا مأوى يحظون بمبادرة لـ'الدفء' (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.