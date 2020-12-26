اليونان تسعى لإحباط إقامة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت وسائل إعلام يونانية رسمية عن مساعي وزير الخارجية نيكوس دندياس لإحباط مخطط تركيا الرامي إلى إقامة قاعدة عسكرية على ساحل ليبيا في منطقة قريبة من جزيرة كريت اليونانية.



وقال دندياس، وفقاً لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن بلاده "تسعى لمنع إقامة قاعدة عسكرية تركية في ليبيا. يجب ضمان أن تكون الشواطئ الليبية المقابلة لجزيرة كريت اليونانية آمنة عبر سيطرة قوى نظامية عليها وليس مجموعات من الميليشيات والمرتزقة"، في إشارة إلى المجموعات الإرهابية التي تدعمها أنقرة في طرابلس ومحيطها.

وأضاف الوزير اليوناني: "نأمل أن تتراجع حكومة فايز السراج (حكومة طرابلس) عن الاتفاقات والمذكرات التي وقعتها مع تركيا حول المناطق البحرية، وغيرها من الاتفاقات ذات الطابع العسكري".

وأكد أيضاً أن الولايات المتحدة "دحضت ادعاء تركيا بأنها ركن أساسي لوجود حلف شمال الأطلسي (ناتو) في جنوب أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط"، حيث كانت تزعم أنقرة دوماً بأنها العمود الرئيس للحلف.

ولفت دندياس إلى أن "العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على الوزارات والمسؤولين الأتراك، ستؤثر في التوازن الحالي مع مرور الوقت، في ظل ما تعانيه أنقرة من تأزم سياسي واقتصادي داخلي".

وفيما يخص ملف العلاقات الأوروبية التركية، أعرب وزير الخارجية اليوناني عن اعتقاده بأن أنقرة "ستستمر في الابتعاد عن أوروبا، في ظل اتباع سياسة تقوض أمن دول الاتحاد الأوروبي وتهدد الاستقرار في حوض البحر المتوسط"، مؤكداً أنه "لا يمكن لتركيا أن تنشئ أي علاقة مع أوروبا، أو تدخل السوق الأوروبية، من دون إلزامها بسيادة القانون وحقوق الإنسان".

كما أكد دندياس انفتاح بلاده على أي محادثات مع تركيا "لكن في المناخ السياسي المناسب لإجراء مثل هذا الحوار بين الطرفين".