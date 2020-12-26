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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر هولندا تفرض الفحص السلبي لكورونا على القادمين إليها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
اشترطت هولندا على من يرغب في السفر إليها تقديم إثبات إجراء فحص للإصابة بفيروس كورونا تكون نتيجته سالبة ويبدأ تطبيق ذلك اعتباراً من 29 ديسمبر.
وقالت وزارة الخارجية الهولندية، مساء أمس، إن هذا الشرط سيطبق أيضاً على من يسافرون بالقطارات أو الحافلات أو السفن، مبينةً أنه يجب ألا يكون قد مر على إجراء الفحص فترة تزيد على 72 ساعة.
ووفقاً للخارجية الألمانية، فإن هولندا أعلنت الأراضي الألمانية منطقة خطر.
ويُنصح أي شخص وصل إلى هولندا بشدة بأن يخضع للحجر الصحي المنزلي لمدة عشرة أيام، حيث لا يعتبر تقديم إثبات الفحص السلبي بديلاً عن الحجر الصحي.
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