الكويت.. بشرى سارة للمعلمين المنتهية إقامتهم العالقين في الخارج

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت مصادر حكومية كويتية إن المعلمين (الأجانب) العالقين بالخارج والمنتهية إقامتهم بالكويت سيتمكنون من العودة عن طريق تأشيرات جديدة ستصدر لهم.



وأضافت المصادر، بحسب صحيفة "الأنباء" الكويتية أن إصدار تأشيرات دخول جديدة هو الحل القانوني الأمثل لوجود عقبة قانونية تمنع تجديد إقامات منتهية لأشخاص أثناء تواجدهم خارج البلاد.

وأوضحت المصادر أن إصدار التأشيرات الجديدة سيشمل المعلمين الذين تحتاجهم وزارة التربية الكويتية في بعض التخصصات، حيث ستتم مخاطبة هؤلاء المعلمين للعودة إلى الكويت، بحسب الإجراءات المعمول بها.

وأشارت إلى أن إصدار تأشيرات دخول للمعلمين العالقين يشمل المعلمين المتواجدين في بعض الدول، إلى جانب المعلمين في الدول المحظورة، منوهة إلى أن وزارة التربية لا تملك تجديد إقامة أي معلم "أونلاين" بعد انتهاء إقامته وهو خارج البلاد، تنفيذا لقانون معمول به في البلاد.

وقالت المصادر الكويتية: "هذا بالإضافة إلى أن أمر تجديد إقامات المعلمين وفق المادة 17 يستوجب دفع رسوم التجديد لوزارة الداخلية، الذي هو اختصاص أصيل لها".