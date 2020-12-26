شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم السبت، إن البر الرئيسي الصيني سجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا أمس، ارتفاعا من 14 في اليوم السابق. وقالت اللجنة في بيان إن 12 من الحالات الجديدة لقادمين من الخارج، وأضافت أن ستاً من الحالات الثماني الأخرى المحلية سُجلت في إقليم لياونينج في الشمال الشرقي واثنتين في العاصمة بكين. وذكرت اللجنة أنها رصدت 19 حالة بدون أعراض، ارتفاعاً من 17 حالة مماثلة في اليوم السابق، ولا تدرج الصين مثل هذه الإصابات على أنها حالات مؤكدة. ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الصين إلى 86933 بينما ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4634.

كانت هذه تفاصيل خبر الصين تسجل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.