شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 4 بجروح خطرة في إطلاق نار ببرلين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت الشرطة إن أربعة أصيبوا في واقعة إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إن الأربعة نُقلوا إلى المستشفى بعد إصابتهم في شجار في منطقة كورتسبرج، مضيفة أنه لا يوجد ما يدل على وجود دوافع سياسية.

وكانت خدمة الإطفاء في برلين قد قالت في وقت سابق على تويتر إن ثلاثة أصيبوا بجروح خطرة في الواقعة.

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