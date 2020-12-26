شكرا لقرائتكم خبر عن ميامي هيت يحقق فوزه الأول في دوري السلة الأمريكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق ميامي هيت وصيف بطل الموسم الماضي فوزه الأول هذا الموسم عندما تغلب على ضيفه نيو أورليانز بيليكانز 111-98 الجمعة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وعوض ميامي هيت الذي خسر الدور النهائي أمام لوس أنجلوس ليكرز مطلع تشرين الأول/أكتوبر الماضي، سقوطه أمام مضيفه أورلاندو ماجيك 107-113 في المباراة الأولى هذا الموسم الأربعاء، وألحق الخسارة الأولى بضيفه بيليكانز الفائز على مضيفه تورونتو رابتورز بطل العام قبل الماضي 113-99 الاربعاء أيضا.

ويدين ميامي بفوزه إلى الثلاثي دنكان روبنسون وبام أديبايو والبديل السلوفيني جوران دراجيتش، حيث سجل الأول 23 نقطة من سبع ثلاثيات منها 6 في الشوط الأول، وأضاف الثاني 17 نقطة، والثالث 18 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

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