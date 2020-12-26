شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة بدوري الثالثة الإنجليزي بسبب كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تأجلت مباراة في دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي لكرة القدم بين روتشديل وبلاكبول والتي كانت مقررة اليوم السبت إلى موعد لاحق بعد ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا في فريق روتشديل.

وقال روتشديل في بيان إنه أبلغ مسؤولي الرابطة بالموقف مؤكداً عدم قدرته على خوض المباراة نتيجة خضوع اللاعبين وأفراد الطاقم للحجر الصحي حسب الإجراءات المطبقة.

وأضاف روتشديل «سيتم التحقيق في الظروف المحيطة بتأجيل المباراة طبقا للوائح الرابطة».

وقبل ذلك تأجلت أكثر من مباراة في برنامج دوري الدرجة الثالثة الإنجليزي اليوم السبت.



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