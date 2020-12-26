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شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تسجّل أول إصابة بطفرة كورونا البريطانية والان مع التفاصيل
السبت 26 ديسمبر 2020
أعلنت وزارة الصحّة الفرنسية، أمس، تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجدّ التي ظهرت في بريطانيا، مشيرة إلى أنّ المصاب فرنسي عاد مؤخّراً من المملكة المتّحدة إلى مدينة تور (وسط) حيث يخضع للحجر المنزلي.
وقالت الوزارة، في بيان، إنّ المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بكوفيد-19.
وأضافت أنّه عاد "من لندن في 19 ديسمبر" ليتبيّن بعد يومين أنّه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أنّ "هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19" تسجّل في فرنسا.
وتتسم الطفرة البريطانية من كوفيد-19 بأنّها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.
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