تزايد عدد وفيات كورونا في الجزائر

السبت 26 ديسمبر 2020

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، أمس، عن رصد 434 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالي الإصابات إلى 97 ألفاً و44.



وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 11 وفاة جديدة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2716.

وأشار إلى تعافي 367 حالة جديدة، وهو ما يرفع عدد المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 65 ألفاً و144