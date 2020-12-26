إصابة طبيب في بوسطن بحساسية شديدة بعد تلقيه لقاح مودرنا

السبت 26 ديسمبر 2020

نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن طبيب في بوسطن يعاني من حساسية المحار قوله إنه أُصيب بحساسية شديدة بعد تلقيه يوم الخميس لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة مودرنا.



وأوردت الصحيفة أن الدكتور حسين صدر زاده زميل طب أورام المسنين بمركز بوسطن الطبي أصيب بحساسية شديدة فور تلقيه التطعيم بهذا اللقاح وشعر بدوار وتسارع في ضربات القلب.

ويعتبر هذا أول رد فعل حاد يجري ربطه علنا بلقاح مودرنا الذي طُرح قبل أيام على مستوى الولايات المتحدة.

وقال ديفيد كيبي المتحدث باسم مركز بوسطن الطبي في بيان يوم الجمعة إن الدكتور صدر زاده "شعر بأنه أصيب بحساسية.. نُقل إلى قسم الطوارئ وقيم الأطباء حالته وعالجوه وأخضعوه للملاحظة وخرج من المستشفى. وهو في حالة جيدة اليوم".

وقال مسؤول بإدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الأسبوع الماضي إن الإدارة تتحقق من نحو خمس حالات أصيبت بحساسية في الولايات المتحدة بعد تلقيها لقاح كوفيد-19 الذي تنتجه فايزر وشريكتها الألمانية بيونتك.