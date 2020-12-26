اليمن.. مساعد بالنخبة الحضرمية يتحدث عن أدوار مشرفة للواء أحمد بن بريك

السبت 26 ديسمبر 2020

تحدث مساعد في النخبة الحضرمية صالح مبخوت باوزير عن دور اللواء الركن أحمد بن بريك في إعداد النخبة الحضرمية ودورة في نجاح الادارة الذاتية للجنوب.



وقال باوزير في تصريحات خاصة، إن أحمد سعيد بن بريك هو الرجل المناسب في المكان المناسب وشخصية عسكرية عاصر الوقت والزمان ومرت عليه مرحلة الوحدة المشؤمه وخرج منها بحرص وسلام وعين محافظ لمحافضة حضرموت من قبل الريس هادي انعش المحافظة في المشاريع والضغط على حكومة الشرعية بتوفير الخدمات الاساسية عند ماقطعوا الكهرباء.

وأضاف أن هذا موقف لن ينساه شعب حضرموت ظهر في خطاب وقال قطع الكهرباء على المحافظة خط احمر اذ قطعت الكهرباء سنمنع تصدير النفط وكان كلامه قول وفعل واستمرت الكهربهاء في عهده لن تنقطع ولم يعاني المواطن من مشاكل طفي الكهرباء.

وأكد أن إقالته من المحافظة كان خساره وصدمة لأبناء حضرموت واما في مايخص الجانب العسكري للنخبة الحضرمية كان داعم قوي ومساند للنخبة الحضرمية وبناء الجيش المتماسك القوي والحفاظ على الروح المعنوية عند الجيش رفع معنوياتهم وتثبيت عزايمهم وللقضية الجنوبية بشكل عام ، وعند ما تم ايقالة احمد سعيد بن بريك من محافظة حضرموت لو لم يكن البديل هو فرج سالمين البحسني لأنتفض الشعب وقامت صورة عارمة وهبة شعبية ولكن كان خلفه فرج سالمين البحسني لايقصر عنه هامة ررجل وطني شجاع قدم الكثير من الخدمات الى ابناء حضرموت رغم ضغوط حكومة الشرعية الاخوانيه وتقليص الخدمات على المحافظة ولكن المحافظ مكافح من أجل تحقيق الأمن و الأمان في محافضة حضرموت.