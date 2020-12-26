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إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في إطلاق نار بالعاصمة برلين

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قالت خدمة الإطفاء إن ثلاثة أصيبوا في إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأكد متحدث باسم الشرطة وقوع إطلاق نار في منطقة كروزبرج وأن عدة أفراد شاركوا فيه، لكنه لم يفصح عن مزيد من المعلومات.

وقالت خدمة الإطفاء في برلين على تويتر إن ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة ونُقلوا إلى المستشفى جراء الحادث.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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