شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في إطلاق نار بالعاصمة برلين والان نبدء بالتفاصيل
وأكد متحدث باسم الشرطة وقوع إطلاق نار في منطقة كروزبرج وأن عدة أفراد شاركوا فيه، لكنه لم يفصح عن مزيد من المعلومات.
وقالت خدمة الإطفاء في برلين على تويتر إن ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة ونُقلوا إلى المستشفى جراء الحادث.
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