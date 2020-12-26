شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في إطلاق نار بالعاصمة برلين والان نبدء بالتفاصيل

قالت خدمة الإطفاء إن ثلاثة أصيبوا في إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.

وأكد متحدث باسم الشرطة وقوع إطلاق نار في منطقة كروزبرج وأن عدة أفراد شاركوا فيه، لكنه لم يفصح عن مزيد من المعلومات.

وقالت خدمة الإطفاء في برلين على تويتر إن ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة ونُقلوا إلى المستشفى جراء الحادث.