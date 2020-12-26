إصابة ثلاثة أشخاص بجروح خطيرة جراء إطلاق نار في برلين

أصيب ثلاثة أشخاص جراء إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وقالت خدمة الإطفاء في برلين على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن جروح المصابين خطيرة، وقد تم نقلهم إلى المستشفى.
من جهته، أعلن متحدث باسم الشرطة عن وقوع حادث إطلاق نار في منطقة كروزبرغ، مؤكدا على أن العديد من الأشخاص شاركوا في العملية، دون إعطاء مزيد من المعلومات.
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