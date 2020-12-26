النفط تطلق البطاقة الوقودية رقم 9 في بغداد

أعلنت وزارة النفط، السبت، عن إطلاق البطاقة الوقودية رقم 9 في بغداد، بواقع 50 لتراً من النفط الأبيض.
وقالت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة للوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه انها تدعو المواطنين في بغداد الى "مراجعة المنافذ التوزيعية في محطات تعبئة الوقود واعتبارا من تاريخ 26 /12 لاستلام حصتهم المقررة من مادة النفط الابيض، للبطاقة الوقودية المرقمة (9) وبواقع (50 لتراً)، مع ايقاف العمل بالبطاقة السابقة".
واضافت انها تحرص على "تحقيق انسيابية عالية وعدالة في حصول المواطنين على مادة النفط الابيض وفق البطاقة الوقودية"، مؤكدة انها ستقوم بـ"اطلاق البطاقات الاخرى تباعاً، وفق خطة وجدول تم اعداده للموسم الشتوي".
وكانت الشركة قد اطلقت في وقت سابق البطاقة الوقودية المرقمة (4) وبكمية (100) لتر.
واضافت انها تحرص على "تحقيق انسيابية عالية وعدالة في حصول المواطنين على مادة النفط الابيض وفق البطاقة الوقودية"، مؤكدة انها ستقوم بـ"اطلاق البطاقات الاخرى تباعاً، وفق خطة وجدول تم اعداده للموسم الشتوي".
وكانت الشركة قد اطلقت في وقت سابق البطاقة الوقودية المرقمة (4) وبكمية (100) لتر.
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