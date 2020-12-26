إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار ببرلين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الألمانية، إصابة 3 أشخاص في إطلاق نار بالعاصمة برلين في الساعات الأولى من صباح السبت.

وقالت خدمة الإطفاء في برلين، على تويتر، إن ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة ونُقلوا إلى المستشفى جراء الحادث.

وأكد متحدث باسم الشرطة وقوع إطلاق نار في منطقة كروزبرج وأن عدة أفراد شاركوا فيه، لكنه لم يفصح عن مزيد من المعلومات.

وفبراير/شباط الماضي، أعلنت الشرطة الألمانية، مقتل 8 أشخاص على الأقل، وإصابة 5 آخرين، في عمليتي إطلاق نار بمدينة هاناو غربي البلاد.

وقال متحدّث باسم الشرطة حينها، إنه تم إطلاق "عملية مطاردة واسعة النطاق" لإلقاء القبض على من أطلق النار.

ونهاية يناير/كانون الثاني الماضي، قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب آخرون، الجمعة، في إطلاق نار بمبنى سكني بولاية بادن فورتمبرج، جنوب غربي ألمانيا.