شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة 3 أشخاص بجروح خطيرة في إطلاق نار ببرلين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 26 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أصيب ثلاثة أشخاص في إطلاق نار بالعاصمة الألمانية برلين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.



وأكد متحدث باسم الشرطة وقوع إطلاق نار في منطقة كروزبرج وأن عدة أفراد شاركوا فيه، لكنه لم يفصح عن مزيد من المعلومات.

وقالت خدمة الإطفاء في برلين على تويتر إن ثلاثة أصيبوا بجروح خطيرة ونُقلوا إلى المستشفى جراء الحادث.