مصر ترصد 1133 إصابة جديدة بكورونا و49 وفاة

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية في وقت مبكر من صباح السبت أنه تم تسجيل 1133 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، فضلا عن 49 حالة وفاة جديدة.

وبهذه الحصيلة اليومية الجديدة يرتفع إجمالي عدد الإصابات التي تم تسجيلها في مصر بفيروس كورونا حتى مساء الجمعة إلى 130126 حالة كما يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 7309 وفيات.

كما أعلنت الوزارة عن خروج 511 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 108985 حالة.

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