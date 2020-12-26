فرنسا ترصد أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة

سيف اليزيد - اكتشفت فرنسا، الجمعة، أول حالة إصابة بالسلالة المتحورة من فيروس كورونا التي انتشرت بسرعة في بريطانيا ويعتقد أنها أكثر عدوى.

وذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلاً عن وزارة الصحة الفرنسية أن الشخص المصاب فرنسي يعيش في بريطانيا ووصل إلى فرنسا قادما من لندن في 19 ديسمبر

وأشارت إلى أنه لم تظهر عليه أعراض ويخضع للعزل.

وأغلقت فرنسا حدودها مع بريطانيا يوم الأحد في محاولة لاحتواء الانتشار وأعادت فتحها مساء الأربعاء.

وتواصلت عمليات إزالة الاختناقات المرورية لآلاف الشاحنات العالقة في جنوب إنجلترا حتى يوم الجمعة، بعدما توصلت لندن وباريس إلى اتفاق بشأن خضوع السائقين لاختبار سريع للفيروس قبل عبور القنال.

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