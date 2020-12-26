إصابات كورونا في مصر تتجاوز الألف لليوم الثاني على التوالي

كتبت أسماء لمنور في السبت 26 ديسمبر 2020 07:09 صباحاً - منذ 10 دقائق

تجاوزت حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد اليومية المسجلة في مصر حاجز الألف لليوم الثاني على التوالي، بعد أن بقيت لأشهر في خانة المئات.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، أنها سجلت 1133 إصابة جديدة بالفيروس، ارتفاعا من 1021 الخميس، و49 وفاة انخفاضا من 51 في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 130126 حالة.

ومن بين المصابين، تعافى 108985 شخصا، فيما توفي 7309 مريضا في المجمل.

شددت مستشار وزير الصحة للأبحاث، الدكتورة نهى عاصم، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد، التي أصبحت مصر فيها.

وفي بداية الموجة الثانية، بلغ معدل الإصابات اليومية 365 حالة مسجلة، لكنه قفز الأربعاء (اليوم التاسع والعشرين من الموجة) ليصبح 911، كما تم تسجيل 42 حالة وفاة في اليوم ذاته.

وأفادت وزارة الصحة المصرية الخميس، بأنها سجلت 1021 إصابة جديدة بفيروس كورونا و51 وفاة، صعودا من 911 إصابة و42 وفاة الأربعاء.

وقبل أيام، أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد قرارات عاجلة تزامنا مع مستجدات فيروس كورونا، وظهور السلالة المتحورة منه.

ووجهت الوزيرة بغلق قاعات الأفراح ومراكز الدروس الخصوصية، وحظر إقامة سرادقات العزاء وغيرها من التجمعات التي تعمل على زيادة انتشار العدوى.