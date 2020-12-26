إصابة 3 أشخاص في انفجار بالعاصمة الأفغانية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الشرطة الأفغانية، السبت، إصابة 3 أشخاص في انفجار بالعاصمة كابول أمام أحد المراكز الأمنية. وقالت الشرطة في بيان، إن "الانفجار وقع بمنطقة بول سوختا التابعة للمنطقة السادسة بالعاصمة كابول".

ولفتت إلى أن "الانفجار وقع أمام مركز للشرطة، ويعد الثاني في العاصمة خلال ساعات". وأسفرت الهجمات الإرهابية لحركة طالبان عن قتل 13 شرطيا أفغانيا، عندما هاجمت عناصر الحركة نقطتي تفتيش الشهر الماضي. كما قٌتل آنذاك 3 أشخاص وأصيب 11 آخرون، بعد سقوط 14 صاروخا على مناطق مختلفة من العاصمة كابول، بعد مقتل 11 من عناصر طالبان بينهم قيادي بالحركة خلال ضربة جوية للجيش الأفغاني بولاية بدخشان شمال شرقي أفغانستان.

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