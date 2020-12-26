تعرف على أبرز الحقوق المكتسبة لذوى الإعاقة فى القانون الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، العديد من الحقوق المنصوص عليها والمكتسبة، والتى تساهم بشكل كبير فى دمج ذوى الهمم بالمجتمع. وفيما يلى نستعرض أبرز هذه الحقوق المكتسبة.. 1. عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذى الإعاقة. 2. إزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. 3. احترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة. 4. تكافؤ الفرص بين الأشخاص ذوى الإعاقة والآخرين. 5. المساواة بين الرجل والمرأة من ذوى الإعاقة. 6. عدم حرمان الأشخاص ذوى الإعاقة من الحق فى الزواج وتأسيس الأسرة برضاء كامل. 7. حق الأشخاص ذوى الإعاقة وذويهم فى الحصول على كافة المعلومات التى تخصهم من كافة الجهات. 8. تمكين ذوى الإعاقة ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل والترويح، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة. 9. بناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما فى ذلك الأجهزة الحكومية وغير الحكومية بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع المجالات. 10. عدم تعرضهم للاستغلال الاقتصادى أو السياسى أو التجاري أو العنف أو الاعتداء أو التعذيب أو الإيذاء أو الإهمال أو التقصير أو المعاملة المهينة أو التأثير على أى حق من حقوقهم. 11. تضمين حماية وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة فى جميع السياسات والبرامج. 12. حق المعاق فى الجمع بين الراتب والمعاش، والالتزام بتهيئة كافة المنشآت بالدولة للمعاقين. 13. نسبة 5% فى الوظائف ملزمة للجهات الحكومية غير الحكومية وقطاع الأعمال.

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