شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع عدد من الحوثيين بينهم 3 قيادات ميدانية جنوبي مأرب والان مع التفاصيل

مصرع عدد من الحوثيين بينهم 3 قيادات ميدانية جنوبي مأرب السبت 26 ديسمبر 2020 تكبدت مليشيات الانقلاب الحوثية، خسائر فادحة في العتاد والأرواح، خلال مواجها مع ابطال الجيش الوطني وغارات تحالف دعم الشرعية، في محافظة مأرب، شرقي البلاد.

وتركزت المواجهات بين قوات الجيش والمليشيا الحوثية في جبهات الاوشال، ورحوم، وحيد آل أحمد. وتزامن المواجهات مع ضربات مركزة لقماتلات التحالف، استهدفت مواقع وتجمعات المليشيات الحوثية في مناطق مختلفة من مديرية جبل مراد، جنوبي المحافظة. وأسفرت المواجهات وضربات التحالف، عن مقتل وإصابة العشرات من عناصر المليشيا الحوثية، من بين القتلى 3 قيادات ميدانية، وتدمير عدد من الاليات التابعة لها.

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