متحدث الجيش الليبي: الأتراك لا يريدون السلام وهدفهم السيطرة على ليبيا بقوة السلاح



قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الليبي لا يزال ملتزما بوقف إطلاق النار، استجابة لنداءات الدول الصديقة والشقيقة والمجتمع الدولي، ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5، مضيفا، أن "الأتراك لا يريدون حلولا سلمية وهدفهم السيطرة على ليبيا بقوة السلاح".

وأضاف المسماري، في تصريحات نقلتها اليوم الجمعة وكالة نوفا الإيطالية للأنباء، أن "الالتزام بوقف إطلاق النار يفرض علينا ضبط النفس ولكن في الوقت نفسه نحن نراقب ونتابع ونستطلع ما تقوم به المليشيات الإرهابية التي تحركت اليوم بشكل لافت للنظر في غرب سرت بمنطقة الهيشة، والقداحية، وزمزم".

وأضاف المسماري أن المليشيات اختبرت بعض الأسلحة وجلبت مسلحين آخرين إلى المنطقة، في تصعيد جديد.

