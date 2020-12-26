شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة تفتيش المعارضين عرايا تتصاعد فى تركيا واتهامات لوزير الداخلية بالتواطؤ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت صحيفة زمان التركية المعارضة، أن مصطفى يانار أوغلو، نائب رئيس حزب الخير التركي اتهم وزير الداخلية سليمان صويلو بالجهل بتشريعاته الخاصة بالتفتيش العارى.

وخلال تدوينة له على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أوضح يانار أوغلو، أن وزير الخارجية يجهل بتشريعاته، فهو يواصل سياسة التهديد والسب والسخرية من الشعب.

وأكد يانار أوغلو، أن التفتيش العاري موجود بالأساس في التشريع، بالإضافة إلى ذلك هناك ما لا يقل عن 167 فردا مسجلا تعرضوا للضرب لمقاومتهم البحث العاري هذا العام وحده.

يذكر أن نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جرجرلي أوغلو كان قد كشف تعرُّض 30 امرأة للتفتيش العاري في سجن أوشاق التركي، إلى جانب الانتهاكات الأخرى التي تشهدها السجون في جميع أنحاء البلاد.

وكان نواب تحالف حزبي العدالة والتنمية رفضوا فتح تحقيق برلماني حول وقائع التفتيش العاري للنساء والطالبات المعتقلات بتهمة الانتماء إلى حركة الخدمة بعدما اقترحه 22 نائبًا برلمانيًّا من صفوف حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد.