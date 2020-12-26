إسرائيل تقصف عدة أهداف لحماس في قطاع غزة

السبت 26 ديسمبر 2020

شن الطيران الإسرائيلي فجر السبت، غارات على مواقع داخل قطاع غزة شملت موقع إنتاج أسلحة صاروخية وموقع عسكري تابع لمنظمة حماس.



وأعلن الجيش الإسرائيلي أن القصف ردا على إطلاق صواريخ من القطاع.

ومساء أمس الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، اعتراض صاروخين أُطلقا من القطاع باتجاه جنوبي إسرائيل.

وقال الجيش في بيان: "أطلق صاروخان من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية"، وأضاف أن "منظومة القبة الحديدية للدفاع الجوي اعترضت الصاروخين".

كما دوت صافرات الإنذار في بلدات إسرائيلية في غلاف قطاع غزة، وقال الجيش الإسرائيلي في بيان مقتضب "تم تفعيل صافرات الإنذار في مدينة عسقلان وفي غلاف غزة".

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها عن إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة منذ أسابيع.

كانت إسرائيل حذرت في الأسابيع الأخيرة من مغبة تنفيذ أي هجمات من قطاع غزة أو سوريا أو لبنان أو إيران.