شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات العامة بإثيوبيا ستقام في 5 يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أعلن المجلس الوطني الانتخابي الإثيوبي اليوم، عن إجراء الانتخابات العامة بالبلاد في 5 يونيو القادم. وكان المجلس الوطني الانتخابي الإثيوبي قد قرر تأجيل هذه الانتخابات التي كان مقررًا إجراؤها في 29 أغسطس الماضي جراء تفشي جائحة كورونا، وصادق إثر ذلك على تمديد ولايات المجالس الفدرالية والجهوية، وبالتالي الإبقاء على الحكومة المنتهية ولايتها. وأكد المجلس أن الاستعدادات لتلك الاستحقاقات قد بلغت 90 %، والتي بدأها نهاية شهر أكتوبر الماضي، كاشفًا أنه من المتوقع أن يصوت أكثر من 50 مليون ناخب في هذه الانتخابات عبر 900 مركز اقتراع.

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