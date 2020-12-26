بعد تأسيسه شركة إنتاج خاصة بـ”الهيب هوب”.. عيوش ينقل واقع هواة الراب في فيلم سينمائي

تزامنا مع تأسيسه شركة إنتاج خاصة بفنون “الهيب هوب”، يحضر المخرج المغربي، نبيل عيوش، لاصدار فيلم سينمائي جديد حول ثقافة الهيب هوب في المغرب، بعنوان “Casablanca Béats”.

الفيلم، الذي يصدر خلال السنة المقبلة، تدور أحداثه في المركز الثقافي “نجوم سيدي مومن” في الدارالبيضاء، يحاول من خلاله المخرج نبيل عيوش نقل واقع فناني الهيب هوب الشباب في المغرب.

ويسلط الفيلم المذكور، الضوء على الشباب من الجنسين الموهوبين، خلال تجربة أداء Casting، كما ينقل رفض العديد من الأسر لطلبات أبنائها للمضي قدما في هذا الفن، إذ ينقل معارضة سفر أبنائهم من طنجة، وأكادير، ومراكش إلى الدارالبيضاء من أجل المشاركة في التصوير.

وأكد بلاغ لشركة “ديستريكت نيو” الموسيقية أن عيوش استلهم قصة عمله السينمائي الجديد، خلال حضوره مسرحية غنائية، شارك فيها مجموعة من فناني الراب.

ويشارك في الفيلم ممثلون غير محترفين، ومواهب جديدة، وكان من المبرمج إصداره، السنة الحالية، غير أن ظروف الجائحة أثرت، وأجلت ذلك إلى العام المقبل.

يذكر أن عيوش أسس، أخيرا، شركة “DISTRICT NEW” الموسيقية في الدارالبيضاء، رفقة عدد من المنتجين الموسيقيين، من أجل اكتشاف، ودعم، ومرافقة، وإنتاج موسيقى لصالح المواهب الصاعدة في أوساط ثقافة “الهيب هوب”.