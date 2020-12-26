لمجرد وبهاوي يؤجلان طرح جديدهما بسبب الموت

أجل الفنانان سعد لمجرد وزهير بهاوي، إصدار جديدهما “الوجه الثاني” ، الذي كان مرتقبا إصداره مساء اليوم الجمعة، بسبب وفاة والد صديق المجرد عصام وشمة.

وأعلن لمجرد ساعات قبل إصدار العمل الجديد، عن التأجيل، متمنيا الصبر لصديقه الذي فقد والده.

ولم يتم الإعلان عن الموعد الجديد الذي يصدر فيه جديد بهاوي ولمجرد.

وكان لمجرد قد وضع اللمسات الأخيرة على العمل الجديد، في زيارته الأخيرة للمغرب، علما أن فكرة هذا المشروع الفني بلورت قبل سنوات.