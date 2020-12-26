أمريكا.. العثور على أشلاء بشرية بموقع تفجير ناشفيل

السبت 26 ديسمبر 2020

قالت مصادر أمنية أمريكية، أنها عثر على أشلاء بشرية في موقع التفجير الذي حدث الجمعة في مدينة ناشفيل.



ويشير هذا التطور إلى وقوع ضحايا إثر التفجير، على عكس الانباء التي قالت إن التفجير أسفر عن جرح 3 أشخاص بجروح طفيفة.

أصيب 3 أشخاص بجروح، الجمعة، إثر انفجار بسيارة ترفيهية متوقفة، وسط مدينة ناشفيل، عاصمة ولاية تينيسي الأمريكية، ما أسفر أيضا عن أضرار في المباني المحيطة.

وقال قائد شرطة مترو ناشفيل، جون دريك، في مؤتمر صحفي، إن ”العربة الترفيهية كانت تعرض رسالة مسجلة تشير إلى أن قنبلة ستنفجر في غضون 15 دقيقة“.

وأكد أن ”الضباط، بعد سماع الرسالة، بدأوا إخلاء المباني المجاورة من السكان (..) وبعد ذلك بوقت قصير، انفجرت العربة الترفيهية“.

ونقلت شبكة ”سي إن إن“ عن المتحدث باسم وحدة إطفاء ناشفيل جوزيف بليزانت، قوله لقد ”تم نقل 3 أشخاص من مكان الحادث إلى المستشفيات، لكن لم يكن أي منهم في حالة حرجة“.

فيما قال المتحدث باسم شرطة مترو ناشفيل دون آرون، في تصريح صحفي، إن ”المسؤولين يعتقدون أن الانفجار كان متعمدا“، بحسب ”سي إن إن“.

وأضاف آرون أن ”ضابطا استجاب لنداء لسيارة مشبوهة في الموقع حوالي الساعة 6 صباحا، وكانت وحدة كشف العبوات الخطرة في طريقها إلى مكان الانفجار عند وقوعه“.

وأوضح أن ”قوة الانفجار أسقطت ضابطا، وتسببت في فقدان سمع آخر، ونأمل أن يكون ذلك مؤقتا، إلا أن أيا منهم لم يصب بجروح خطيرة“.

من جهته، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن ”مكتبه الميداني في مدينة ممفيس يتولى التحقيق“.

فيما قال البيت الأبيض إن الرئيس دونالد ترامب، اطلع على معلومات عن الحادثة أيضا، وسيتلقى ”تحديثات منتظمة“.