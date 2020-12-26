شكرا لقرائتكم خبر عن الأولى في فرنسا ... إصابة فرنسي بسلالة فيروس كورونا الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة الفرنسية في بيان يوم الجمعة إن الفحوص أثبتت إصابة فرنسي، عاد في الآونة الأخيرة من لندن، بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الوزارة أنه جرى اكتشاف الحالة- وهي الأولى في فرنسا- في مدينة تور. وأفادت بأن الرجل وصل من لندن في 19 ديسمبر كانون الأول ويخضع لعزل ذاتي ويشعر بأنه بخير.