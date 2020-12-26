شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا مصر.. ارتفاع الإصابات وتراجع الوفيات والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة المصرية أمس الجمعة إنها سجلت 1133 إصابة جديدة بفيروس كورونا ارتفاعا من 1021 أمس و49 وفاة انخفاضا من 51 في اليوم السابق.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد في بيان: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الجمعة هو 130126 حالة من ضمنهم 108985 حالة تم شفاؤها و7309 حالة وفاة".