شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوف» تحذر من فتنة قبلية أشعلها الحوثيون والان نبدء بالتفاصيل

حذر محافظ الجوف اللواء أمين العكيمي من مخطط لميليشيات الحوثي يستهدف خلخلة النسيج الاجتماعي والقبلي في المحافظة، عبر إثارة النعرات والثارات والخلافات بين القبائل اليمنية؛ بهدف إدخالها في معترك دموي كارثي قد يطال الجميع، ويتسبب في مزيد من نزف الدم اليمني.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية، عن العكيمي قوله: إن القبيلة اليمنية كانت ولا تزال السند والزناد الذي يحمي الجمهورية، ويثبت دعائم الدولة، وقدّمت خيرة رجالها وأبنائها شهداء في سبيل التصدي لمشروع الإمامة الكهنوتية التي تمثل العدو الأول والتاريخي للمجتمع اليمني والقبيلة اليمنية.

وأضاف: «إن الحوثية تسعى لخلخلة وحدة المجتمع اليمني، كونها تحمل عداء وحقدًا طائفيًا ممنهجًا على اليمن أرضًا وإنسانًا، ولا ترى في أبناء القبائل إلا وقودًا لحربها وتزج بهم في معارك مع أهلهم وأقاربهم ومناطقهم في الجوف ومأرب»، مشددًا على أنها تنتهج التعنت والتزمت في مناطق القبائل الأخرى؛ ما يثبت خططها الشيطانية في تدمير القبيلة اليمنية والحط من شأنها لصالح فكرها الطائفي والسلالي ومشروعها الكهنوتي.

ودعا العكيمي وجهاء وأبناء الجوف والمحافظات المجاورة إلى ضرورة الالتحام والوقوف صفًا واحدًا لمواجهة هذه المشاريع الخبيثة التي ستلقي بتأثيراتها على مستقبل الأجيال، وعدم الانجرار وراء الأهداف الشيطانية التي تسعى لإيقاظ الفتنة والصراعات الثأرية القديمة بين القبائل المختلفة.