شكرا لقرائتكم خبر عن «موسى» تقاضي الغنوشي.. وتقول: «النهضة» غطاء للإخوان والان نبدء بالتفاصيل

كشفت رئيس الحزب الدستوري الحر في تونس عبير موسى، أمس الخميس، عن نيّتها مقاضاة راشد الغنوشي، وقالت: إن حركة النهضة الإخوانية لا تؤمن بنبذ العنف وتمثل «الغطاء السياسي» للتطرف في البلاد.

وخلال إطلاقها مبادرة «التنوير» السياسية في مؤتمر صحفي بالبرلمان التونسي، شددت عبير موسى على أن المبادرة موجهة مباشرة للشعب التونسي لدحر ٕالإخوان وكسر شوكة التيارات الظلامية التي هددت مدنية الدولة التونسية، لافتة إلى أن المبادرة تتضمن مشروع ميثاق سياسي للأحزاب يهدف إلى إرساء دولة مدنية لا مكان فيها لجماعات الإرهاب والتطرف.

وتعدّ البرلمانية والسياسية عبير موسى شوكة في طريق حركة النهضة ورئيسها راشد الغنوشي لأخونة تونس، وتقود اعتصامًا مفتوحًا منذ أكثر من شهر أمام ما يُسمى «اتحاد علماء المسلمين» الذي يشرف عليه القرضاوي.

وحذرت رئيس الحزب الدستوري الحر في المؤتمر الصحفي، أمس من مخططات «النهضة» وارتباطها بالتنظيم الدولي، كما نبّهت إلى تغلغل جمعيات متطرفة في البلاد مرتبطة باسم يوسف القرضاوي.