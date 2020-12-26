شكرا لقرائتكم خبر عن مفتي مصر يدين اعتداءات الاحتلال على قبور الصحابة والشهداء بالقدس والان نبدء بالتفاصيل

أدان مفتي مصر رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور شوقي علام، اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على قبور الصحابة والشهداء بمدينة القدس المحتلة، والانتهاكات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.

ودعا مفتي مصر، في بيان له أمس، المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية كافة لتحمل مسؤولياتها كاملة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية بحق الأراضي والمقدسات الفلسطينية، والانتصار لمبادئ القانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها، ومبادئ حقوق الإنسان.

وحذر من استمرار مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة، وتغيير معالمها، وطمس هويتها الحقيقية، مشددًا على أن هذه الاعتداءات السافرة، تعد انتهاكًا صارخًا لحرمة الموتى، واستمرارًا للإجراءات القمعية الغاشمة بحق القدس وأهلها ومقدساتها؛ ما يستفز مشاعر المسلمين حول العالم.