شكرا لقرائتكم خبر عن طهران تبرر «ظاهر» تحركات قائد «فيلق الإرهاب» بالعراق والان نبدء بالتفاصيل

برّر القائد القديم بالحرس الإرهابي وسفير ملالي إيران في العراق، زيارة قائد ما يسمّى بفيلق القدس، إلى بغداد، بأنها تأتي في إطار تقوية الحكومة العراقية وتشجيع الكتل والتيارات السياسية على التوحد.

وزعم دبلوماسي الإرهاب المدعو إيرج مسجدي: إن إيران لا تتدخل في الشؤون الداخلية للأحزاب والكتل العراقية، مدعيًا أن تلك الكتل تفضل التشاور مع طهران، وأوضح أن التحركات الإيرانية في العراق «تأتي في إطار تقوية الحكومة وتشجيع الكتل والتيارات السياسية على التوحّد».

ومسجدي سفير الإرهاب في بغداد، كان المسؤول عن ملف العراق في الحرس، ولعب دور المشرف على تأسيس ميليشيات «الحشد الشعبي».

والتقى قائد فيلق القدس التابع للحرس الإرهابي العميد إسماعيل قاآني خلال زيارته مؤخرًا العاصمة العراقية بغداد كبار المسؤولين العراقيين.

تخوّف إيراني

وخلافًا لما ذكرت وسائل إعلامية تابعة للملالي، التي قالت: إن زيارة قاآني إلى العاصمة العراقية كانت مجدولة مسبقًا وأنه لا علاقة لها بموضوع استهداف السفارة الأمريكية في بغداد، ذكر مراقبون أنها جاء لحث ميليشياتهم هناك بالتهدئة منعًا لمواجهة ربما استعدت لها واشنطن خاصة بعد اتهامات الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب لطهران بالوقوف وراء الهجوم الصاروخي على سفارة بلاده في بغداد مطلع الأسبوع.

وكان ترامب قد أكد الخميس الماضي، أن القوات التي استهدفت المنطقة الخضراء في بغداد مدعومة من إيران، مضيفًا: «نصيحة ودية لإيران إذا قُتل أمريكي واحد فسوف أحمّلهم المسؤولية، عليكم أن تفكّروا في الأمر».

وكان قائد ما يُسمى بفيلق القدس في حرس الإرهاب الإيراني قد زار العراق في فترات سابقة، والتقى بكبار المسؤولين هناك، فيما تأتي الزيارة الاخرة، قبل أيام من الذكرى السنوية لمقتل الهالك قاسم سليماني، مع أبو مهدي المهندس نائب ميليشيات الحشد الشعبي العراقي، في 3 يناير 2019، بغارة أمريكية استهدفت موكبهما قرب مطار بغداد.