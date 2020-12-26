شكرا لقرائتكم خبر عن سوريا.. قتلى بميليشيات إيرانية في قصف صاروخي والان نبدء بالتفاصيل

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان أمس الجمعة بمقتل ما لا يقل عن ستة عناصر من ميليشيات إيرانية في هجوم صاروخي نفذته إسرائيل على محافظة حماة السورية.

وذكر المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له، أن الهجوم الصاروخي الإسرائيلي أسفر كذلك عن تدمير مستودعات ومرافق لتصنيع الصواريخ تابعة لميليشيات موالية لإيران.

وأعلنت وكالة أنباء النظام «سانا» في وقت سابق أن وسائط الدفاع الجوي تصدت فجر الجمعة لعدوان إسرائيلي عبر رشقة صواريخ باتجاه منطقة مصياف بريف حماة، شرقي وسط البلاد، مشيرة إلى أن معظم الصواريخ المعادية تم إسقاطها.

ولم تذكر «سانا» وقوع أي إصابات أو أضرار نتيجة الهجوم، كما لم ترد أي تصريحات إسرائيلية تؤكد أو تنفي هذا الهجوم.

ونفذت إسرائيل أكثر من 30 غارة جوية ضد أهداف في جميع أنحاء سوريا حتى الآن خلال العام الحالي، وفقًا للمرصد.