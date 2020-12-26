شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تعلن تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا المتحورة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

أعلنت وزارة الصحّة الفرنسية الجمعة تسجيل أول إصابة بطفرة فيروس كورونا المستجدّ التي ظهرت في بريطانيا، مشيرة إلى أنّ المصاب فرنسي عاد مؤخّراً من المملكة المتّحدة إلى مدينة تور، حيث يخضع للحجر المنزلي.

وقالت الوزارة في بيان إنّ المصاب مواطن فرنسي يقيم في بريطانيا ولم تظهر عليه أعراض الإصابة بكوفيد-19.

وأضافت أنّه عاد "من لندن في 19 ديسمبر/كانون الأول، " ليتبيّن بعد يومين أنّه مصاب بالمرض، مشيرة إلى أنّ "هذه أول حالة من الطفرة الجديدة من كوفيد-19" تسجّل في فرنسا. وتتميّز الطفرة البريطانية من كوفيد-19 بأنّها معدية أكثر من السلالة الأصلية للفيروس.