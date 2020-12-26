شكرا لقرائتكم خبر عن سفينة شحن تجارية ترتطم بلغم حوثي جنوبي البحر الأحمر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أكد تحالف دعم الشرعية في اليمن، أمس الجمعة، أن لغماً بحرياً زرعته ميليشيات الحوثي ارتطم بسفينة شحن تجارية جنوبي البحر الأحمر، دون وقوع خسائر بشرية، بينما تعيش منطقة العدين غضباً قبلياً على الميليشيات الانقلابية إثر ضرب مشرف حوثي سيدة حاملاً حتى فارقت الحياة أمام أطفالها الأربعة.

وقال التحالف إن أضراراً طفيفة أصابت مقدمة السفينة دون وقوع خسائر بشرية، مؤكداً أن الحوثيين يواصلون زراعة الألغام جنوبي البحر الأحمر وباب المندب.

وكانت سفينة تجارية قد تعرضت في نوفمبر الماضي لأضرار جراء إحباط عمل إرهابي دبرته جماعة الحوثي قبالة سواحل السعودية في البحر الأحمر. وأعلن التحالف حينها تدمير زورق مفخخ وإحباط عمل إرهابي يستهدف الملاحة جنوبي البحر الأحمر، موضحاً أن شظايا الزورق ألحقت أضراراً طفيفة بالسفينة التجارية المذكورة.

وقصفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات لميليشيات الحوثي في هيلان بمديرية صرواح ومديرية مدغل في حافظة مأرب، وهي المحافظة التي تشهد مواجهات مسلحة عنيفة بين قوات الجيش الوطني وميليشيات الحوثي، كما استهدفت مقاتلات التحالف مواقع وتجمعات الميليشيات في منطقة الخنجر في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، وغارات أخرى استهدفت تحركات الميليشيات في مديرية ناصع بمحافظة البيضاء.

على صعيد آخر، ارتكب مشرف في ميليشيات الحوثي الانقلابية بمديرية العدين في محافظة «إب» يدعى أبو بشار الشبيبي، جريمة إرهابية نكراء بإقدامه على اقتحام منزل المواطن محمد مقبل العشاري في غيابه، والاعتداء بالضرب على زوجته الحامل حتى فارقت الحياة أمام أولادها الأربعة.

ودان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، الجريمة الإرهابية النكراء، ‏وقال: «إن هذه الجريمة التي هزت الرأي العام اليمني تكشف همجية وإرهاب ميليشيات الحوثي، وتنصلها من تعاليم ديننا الإسلامي والعادات والتقاليد اليمنية والقيم والاعتبارات الإنسانية والأخلاقية، والمعاناة التي يقاسيها المواطنون في مناطق سيطرتها». وأضاف الإرياني: «يتواصل إرهاب ميليشيات الحوثي في ظل صمت العالم الذي يتحدث ليلاً ونهاراً عن حقوق الإنسان، متناسياً معاناة ملايين اليمنيين الذين يعيشون ظروفاً مأساوية».

وتشهد محافظة «إب» وسط اليمن، أجواء مشحونة بالتوتر ومظاهر التحفز المسلح في أوساط القبائل، عقب تحرك قبلي ضد الحوثيين بعد هذه الجريمة. وأكد الناشط الاجتماعي في محافظة إب، عبد الرحمن محمد ابلان في تصريح ل«الخليج» أن مساعي وساطة تقودها وجاهات قبلية موالية للحوثيين بتكليف من زعيم جماعة الحوثي لنزع فتيل التوتر بعد إعلان العديد من قبائل المحافظة «النكف» القبلي ضد الميليشيات، مشيراً إلى أن القبائل رفضت الوساطة وأصرت على ضرورة الاقتصاص من القيادي الحوثي، كونه ارتكب ما يسمي ب«العيب الأسود» الذي تقضي الأعراف القبلية بتوقيع عقوبة القتل على مرتكبه وإهدار دمه في حال فراره.

ولفت الناشط ابلان إلى أن جريمة الاعتداء على حامل أمام أطفالها بالضرب المبرح، مما تسبب في وفاتها، توجت جرائم وانتهاكات الحوثيين وأن هناك أجواء غير مسبوقة من السخط وحالة من الاحتقان الشعبي التي قد تتحول إلى انتفاضة واسعة إذا لم يتم الاقتصاص من مرتكب هذه الجريمة النكراء.